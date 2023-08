"Nikosayağı"nın illər öncə çəkdiyi görüntü gerçək oldu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən gecə Heydər Əliyev prospektində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, “Nikosayağı” kimi tanınan bloger Nicat Şakirlinin idarə etdiyi “Porsche” markalı avtomobil yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində Nicat Şakirlinin sərnişini - Gəncə şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Şahin oğlu Məmmədov hadisə yerində həyatını itirib, sürücü isə xəstəxanaya yerləşdirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Nicat Şakirli illər öncə ötən gün başına gələn hadisəyə bənzər video çəkibmiş.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.