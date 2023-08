Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi Şahlar Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə akademiyadan məlumat verilib.

Onun dənizdə boğularaq vəfat etdiyi qeyd edilib.



