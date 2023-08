IV qrupa nə qədər abituriyent müraciət edib?

IV qrupa 5000-ə yaxın abituriyent müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə Mərkəzin “Youtube” kanalında canlı yayım zamanı deyib.

Mərkəzin sədri qeyd edib ki, dördüncü ixtisas qrupuna sayca ən az abituriyent müraciət edir.

O bildirib ki, bu qrupda müsabiqə vəziyyəti çox yüksəkdir. "Burada cəmi plan yerləri 4100 nəfərdirsə, 3045 nəfər dövlət sifarişli yerlərə qəbul ola biləcək. Bu qrupda tibb ixtisası üzrə 730 dövlət sifarişi üzrə yer ayrılıb", - Məleykə Abbaszadə vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.