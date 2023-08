Sahibkar yeni açdığı ticarət mərkəzinə göz dəyməsin deyə, vedrədə üzərlik yandırıb kranla obyektin üzərində fırladıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu qeyri-adi hadisə Bərdə rayonunda baş verib.

Bununla bağlı görüntü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və müzakirəyə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.