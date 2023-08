Meksikada yerləşən Piko de Orizaba dağına qalxan 4 alpinist yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, alpinistlərin ölümü ilə bağlı Puebla ştatının mülki müdafiə idarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, onlar 5675 metr yüksəklikdən yıxılıblar.

Qeyd edək ki, Piko de Orizaba Meksikanın ən hündür dağıdır.

