Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində 1986-cı il təvəllüdlü Günay Zülfüqarova 16 yaşlı oğlu Əlfiqar Zülfüqarov tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə Günay Zülfüqarovanın yeni görüntüləri yayılıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

