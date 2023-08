Səhiyyə Nazirliyinin vəzifəli əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun İnformatika və Statistika İdarəsinin rəis müavini Şahin Almas oğlu Xasıyev dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

