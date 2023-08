İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun sahibi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Sun” məlumat yayıb. Məlumata görə, Qətərin kral ailəsinin üzvü Şeyx Jassim klubu satın alıb. Ödənişin isə bu ilin oktyabrına qədər yekunlaşacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, Amerikalı Qleyzer ailəsi klubu 2005-ci ildə 800 milyon funt-sterlinqə satın almışdı.



