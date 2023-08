Əri 32 bıçaq vurmuşdu, məşhur fenomen sağ qaldı - FOTO

Türkiyədə əri tərəfindən 32 bıçaq vurulan "Youtube" fenomeni Merve Veziroğlu sağ qalıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, 20 gün əvvəl bıçaqlanan Merve xəstəxanadakı görüntüsünü sosial media hesabında paylaşaraq yazıb:

"Möcüzə nəticəsində sağ qaldım, əvvəlki kimi olamağım vaxt alacaq".

Onun bu paylaşımına məşhurlardan reaksiyalar gəlib, dəstək rəyləri yazılıb.

Qeyd edək ki, Merve və əri arasında münasibətlərdə problem olub. 20 gün əvvəl isə aralarında olan mübahisədən sonra Yunus Yıldırım yataq otağında onu bıçaqlayıb. Yunus Yıldırım həbs olunub, fakt araşdırılır.

