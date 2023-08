Priqojinlə birlikdə ölənlər onlardır - DETALLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Rusiyanın Tver vilayətində təyyarənin qəzaya uğraması səbəbindən “Vaqner” özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Priqojin və daha 9 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı onunla birlikdə həlak olanlar “Vaqner”in komandiri Dmitri Utkin, Sergey Propustin, Yevqeni Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeri Çekalov, Nikolay Matyuseevdir. Bundan başqa, daha 3 nəfər ekipaj üzvləri - komandir Leviş Aleksey, ikinci pilot Kərimov Rüstəm, stüardessa Raspopova Kristina həlak olanlar sırasındadır.

Dmitri Utkin Yevgeni Priqojinin “sağ əli” olub. O, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin silahlarının satışı ilə məşğul olub. O, polkovnik-leytenant rütbəsini daşıyan xüsusi təyinatlıların zabiti kimi xidmət edib. İddialara görə, o "Vaqner" qrupunu qurub. Utkin Rusiyanın dörd cəsarət ordeni alıb.

Valeri Çekalov - Rusiyanın “Signal” teleqram kanalının məlumatına görə, Çekalov Priqojinin “Vaqner”də müavini olub və qrupun təhlükəsizlik xidmətinə rəhbərlik edib. O, keçən ay “Priqojinin lehinə və ya onun adından hərəkət etdiyinə” və “Rusiya Federasiyasına döyüş sursatı daşınmasına” şərait yaratdığına görə Birləşmiş Ştatların sanksiyalarının hədəfinə çevrilib.

44 yaşlı Sergey Propustin kəşfiyyatçı, qumbaraatan kimi xidmət edən "Vaqner"də kimi fəaliyyət göstərib. "BRIEF" yazır ki, Sergey 2015-ci ilin mart ayında "Kedr" işarəsini alaraq Vaqnerə qoşulub.

Aleksandr Totmin - Totmin "Vaqner"də döyüşçü olub və eyni zamanda Priqojinin mühafizəçilərindən biri olduğu güman edilir.

Nikolay Matuseev - rəsmi olaraq "Vaqner" siyahısına daxil edilməyib. Bununla belə, Eyni adlı şəxsin 2017-ci ilin yanvarında Vaqnerə qoşularaq Suriyada Makaryanla eyni bölməyə qoşulduğunu bildirilib.

Yevgeni Makaryan - "Vaqner"də döyüşçü olub və bəzi rus mənbələri tərəfindən Priqojinin cangüdəni olduğu ehtimal edilir. O, “Ukraynanın düşmənləri” olduğu iddia edilənlərin siyahısını saxlayan mübahisəli Ukrayna Myrotvorets (“Sülhməramlı”) saytına daxil edilib. Rusiyanın məşhur teleqram kanalı "BRIEF" onun 2016-cı ilin martında "Makar" işarəsini alaraq Vaqnerə qoşulduğunu bildirib. Onun 2017-ci ilin yanvarında Xaşam yaxınlığındakı döyüş zamanı Amerika təyyarələrinin atəşinə məruz qalan Suriyadakı dördüncü "Vaqner" hücum dəstəsində olduğu qeyd olunub.

Digər ekipaj üzvləri ilə bağlı açıq mənbələrdə hələ heç bir məlumat yoxdur.

