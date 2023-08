Türkiyə ordusu İraqın şimalında “Pənçə-Kilit” əməliyyatında şəhid verib.

Metbuat.az ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat İraqın şimalında “Pənçə-Kilit” adı altında keçirilib.

Çavuş Ali Demir terrorçulara qarşı aparılan əməliyyat zamanı yaralanıb. Hərbçi xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.