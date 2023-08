Bu gün şahmat üzrə Dünya Kuboku yekunlaşır

Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokuna bu gün yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluq və üçüncü yer uğrunda mübarizə aparan şahmatçılar medalların taleyinə tay-brekdə aydınlıq gətirəcəklər.

Finalda norveçli Maqnus Karlsenlə hindistanlı Rameşbaba Praqnanandxa münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Onların əvvəlki iki duelində heç-heçə qeydə alınıb.

Azərbaycan şahmatçısı Nicat Abasov isə bürünc medal uğrunda mübarizədə ABŞ təmsilçisi Fabiano Karuanayla qarşılaşacaq. Abasov ilk görüşdə Karuanaya qalib gəlsə də, ikinci oyunda rəqibinə uduzub.

