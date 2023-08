Moskvadakı məşhur "Qırmızı Meydan" ictimaiyyət üçün bağlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Tarix Muzeyinin rəsmi "Telegram" kanalında deyilir. Qərarın səbəbi isə açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə Kremldən keçən tramvay da ləğv edilib.



