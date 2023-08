Yevgeni Priqojinin ölümündən sonra “Vaqner”in Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən mərkəzi binası rusların ziyarət yeri olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, insanlar binanın yaxınlığına çələnglər qoyub. Yevgeni Priqojinin ölümü ilə bağlı binada xaç işarəsi əks olunub.

