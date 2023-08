"Fənərbaxça" Dominik Livakoviçin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun açıqlamasına görə, xorvat qapıçı ilə detallar razılaşdırılıb. Açıqlamada deyilir ki, “Fənərbaxça” Dominik Livakoviç və Zaqreb “Dinamo”su ilə prinsipial razılığa gəlib. Məlumata görə, qapıçı imza mərasimi üçün İstanbula gəlmək üzrədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.