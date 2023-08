Norveç, Hollandiya və Danimarka Ukraynanı F-16 qırıcıları ilə təmin etmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Norveç mediası məlumat verib. Bildirilir ki, Norveç bu barədə artıq qərar qəbul edib. Yerli mənbələr məsələ ilə bağlı hökumətdəki mənbədən məlumat əldə edib. Lakin Norveç hökuməti bu barədə rəsmi açıqlama verməyib.

Norveç ,Hollandiya və Danimarkadan sonra bu təyyarələri Ukraynaya göndərən üçüncü ölkə olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.