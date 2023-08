Ən qısqanc bürclər - Eşq həyatınızı məhv edə bilərlər

Astrologiya sahəsində aparılan araşdırmalar göstərir ki, bəzi bürclər digərlərindən daha qısqanc olurlar.

Metbuat.az bildirir ki, astroloqlar iki bürcün bu cəhətdən "lider" olduğunu düşünür.

Bunlardan ilki Şir bürcləridir. Əlbəttə ki, həyatda daim liderlik barədə düşünən, və ən önəmli "silahları" egoları olan bu insanlar şəxsi münasibətlərdə də hegemon olmaq istəyirlər. Onlar sizi heç kimlə bölüşə bilməzlər - ən kiçik mövzularda belə. Onlarla yaşanılan sevgi münasibəti sizi sıxa bilər.

Əqrəblər də qısqanc insanlardır. Bu, onların aqressiv tərəflərindən də irəli gəlir. Qısqanclıqları daim sizdən şübhə etmələrinə səbəb ola bilər. Şübhələr isə sizin aranızda zamanla soyuqlaşmaya səbəb olacaq. Onlarla eşq yaşamazdan öncə iki dəfə düşünün.

