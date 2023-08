Bu iki bürc üçün payız çətin keçəcək

Astroloqlar payızda sağlamlıq problemləri yaşayacaq iki bürclə bağlı xəbərdarlıq ediblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, payız sərin və yağışlı hava mövsümidir və belə bir vaxtda xəstələnmək elə də çətin deyil.

Ancaq iki bürcün nümayəndələri xüsusilə diqqətli olmalıdırlar.

Bu bürclərdən biri Qoçdur. Onlar üçün payız daimi stress, sağlamlıq problemlərinə məhəl qoymamaq və çox işləmək səbəbindən xəstələnə bilərlər. Bu bürcün nümayəndələri istirahətə və idmana vaxt ayırmalıdırlar. Qoçların başlarını lazımsız narahatlıq və şübhələrdən təmizləmələri də vacibdir. Çünki onlar bədənə mənfi təsir göstərir. Aktiv fiziki fəaliyyət formada olmağın ən yaxşı yoludur.

Buğalar tez bir zamanda pis vərdişlərdən əl çəkməlidir, əks halda onlar payız aylarında müəyyən problemlərlə üzləşə bilər. Bu bürcün nümayəndələri yediklərinə diqqət yetirməli, qida rasionlarından lazımsız məhsulları çıxarmalıdırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.