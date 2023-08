Ötən gün Tverdə baş verən qəzada həyatını itirən “Vaqner” özəl hərbi şirkətin rəhbəri Yevgeni Priqojin Rusiya ərazisində yeni media qurumlar açmağa hazırlaşıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya “Telegram” kanalları məlumat verib.

Hətta bununla əlaqədar Rusiyanın tanınmış media qurumlarının sabiq rəhbərlərinə zəng edilərək əməkdaşlıq təklif olunub.

Zəng edənlər bildirilib ki, Y. Priqojinin Rusiyanın xəbər məkanına qayıtmağa hazırlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.