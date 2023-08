​Biznesinizi böyütmək arzunuzu "Kapital Bank"la gerçəkləşdirin

"Kapital Bank" sahibkarlar üçün mikrobiznes kreditləri üzrə kampaniya keçirir. Kampaniya çərçivəsində 100 000 manatadək mikrokrediti 3 ilədək müddətə illik 15%-dən başlayan şərtlərlə əldə etmək mümkündür.



Təklifdən yararlanmaq üçün vaxt itirmədən Birbank Biznes saytı üzərindən onlayn kredit müraciəti edə bilərsiniz. Kampaniya 8 sentyabr 2023-cü il tarixinədək edilən kredit müraciətlərinə şamil olunur. Kampaniya haqqında ətraflı məlumat və onlayn sifariş üçün: https://bir.bank/bbmbpr .

Qeyd edək ki, Birbank Biznes-də sahibkarların hər gün istifadə etdiyi bir sıra xidmətlər var:

Biznes bank hesablarının açılması

Təcili köçürmələr, milli və xarici valyutada köçürmələr

Nağdsız ödənişlər

Əməkhaqqı və biznes kartların sifarişi, çatdırılması və onlara mədaxil

POS-terminal sifarişi, POS əməliyyatlarının onlayn izlənilməsi və çıxarışların əldə olunması

Cari və kart hesabından QR-nağdlaşdırma

Sənəd dövriyyəsi və sənədlərin kütləvi imzalanması

Biznes krediti və bank qarantiyası

Mobil POS, e-ticarət və “Kliklə ödə” xidmətləri

Özəl tarif paketləri, gömrük kredit kartı və s.

Birbank Biznes müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə dəstək göstərilir.

Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business saytına keçid alın və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

