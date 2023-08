Danimarka Quranın yandırılmasına görə cinayət məsuliyyəti tətbiq edəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, son dövrlər dünyanın bir çox ölkəsində, həmçinin Danimarkada Quran yandırılıb.

