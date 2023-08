"Taxıl dəhlizi" təşəbbüsünün bərpası Türkiyə üçün prioritetdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ukraynalı həmkarı Dmitri Kuleba ilə birgə mətbuat konfransı zamanı bildirib.O qeyd edib ki, Ankara bununla bağlı bütün tərəflərlə gərgin iş aparır.

