Nümayişlərdən gələn rekord gəlirlə ilk pillələrdə qərarlaşan “Barbi” filmi növbəti rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rejissor Qreta Qerviqin çəkdiyi “Barbi” filmi ən çox gəlir gətirən film layihəsi olub.

Ekran əsəri Şimali Amerikada rəsmi olaraq 574 milyon dollar gəlir əldə edib.

Qeyd edək ki, “Barbi” ən çox gəlir gətirən 20 filmdən biridir.

