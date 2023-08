Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yaxın zamanlarda bir neçə naziri istefaya göndərmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli “Hraparak” qəzeti məlumat yayıb

Nəşrin məlumatına görə, hazırda bu mövzunu gizli saxlamağa çalışırlar: “Üstəlik, bu qərar yekun deyil və oktyabr ayında da qəbul edilə bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.