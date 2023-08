İstanbulun "Qalatasaray" klubu yeni transferə hazırlaşır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, türklər "Tottenhem"in yarımmüdafiəçisi Tanqi Ndombelenin keçidini həll etməyə çalışır. Bildirilir ki, klub rəhbərliyi 26 yaşlı fransalı futbolçu üçün qarşı tərəflə danışıqlar aparır. Oyunçunun Türkiyə çempionatında çıxış etmək istədiyi deyilir.

Qeyd edək ki, sözügedən oyunçu ilə "Fənərbağça" da yaxından maraqlanır.

