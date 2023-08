Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının əməkdaşları Laçında səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artist Əkbər Əlizadə və aktrisa Ülviyyə Əliyeva dağın başında "Qarabağ" oxuyublar.

Aktyorların mahnı oxuyub, rəqs etdiyi görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

