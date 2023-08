Bakıda yaşayış binasında yanğın olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu Sarayevo küçəsi 13 ünvanında yerləşən binanın 8-ci mərtəbəsində baş verib.

Məlumata görə, yanğın ev sahibinin mürəbbəni qaz sobasının üzərində qoyub, yuxuya getməsi səbəbindən baş verib.

