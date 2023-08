Müğənni və bəstəkar Elton Con xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, müğənni dəniz kənarındakı evində yıxılaraq Monako xəstəxanasına yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, 76 yaşlı musiqiçi iyunun sonunda son çıxışını edib. “Rolling Stone” musiqi jurnalının məlumatına görə, Elton Con ən nəhəng ifaçılar siyahısında 49-cu yerdədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.