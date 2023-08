Fransa prezidenti Emmanuel Makron bu həftə Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə danışıqlar aparacağını və Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni diplomatik təşəbbüslə çıxış edəcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayından məlumat verilib: “Bu həftə mən baş nazir (Ermənistan) Paşinyan və Prezident (Azərbaycan) Əliyevlə danışacağam”, - Makron səfirlər konfransı zamanı deyib.

