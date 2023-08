2023-cü il istehsalı “Barbie” filmi “Warner Bros” şirkətinin tarixində ən çox gəlir gətirən ekran işi olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu sahədə rekord 12 ildir “Harri Potter və ölüm hədiyyələri” filminə aid idi. Lakin "Barbie" artıq ilk sıraya yerləşib.

Filmin sentyabrın 5-dən rəqəmsal platformalarda yayımlanması gözlənilir.

