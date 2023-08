Ən xəsis bürclər - Pul verməyi sevmirlər

Astrologiyada bəzi bürclər xəsisliyi ilə məşhurdurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, puluna dəyər verən və özünü qənaətə həsr edən bu insanlar yalnız ehtiyaclarına uyğun xərcləyirlər. Kiməsə borc verməyi xoşlamırlar.

Xəsislikləri ilə məşhur olan bürclərdən birincisi Əqrəb bürcüdür. İnsanlara qarşı daim ehtiyatlı davranan Əqrəb bürcü maddi durumlarını ətraflarından gizli saxlamağ sevirlər.

Astrologiyanın ən emosional bürcü olan Xərçənglər də simiclər siyahısındadırlar. Xərçəng bürcü olan insanlar çöldə olmaqdansa evdə vaxt keçirməkdən zövq alırlar. Bu səbəbdən də onların hər zaman cibində pulu olur.

Qızlar həmişə mükəmməl olmağa çalışırlar. Bu xüsusiyyətlərinə görə onlar maddi baxımdan da güclü sayılırlar. Borc verməyi sevməyən Qızlar pulsuz insanları tənqid etməkdə də ustadırlar.

İşgüzar olan Oğlaqlar pul məsələsində çox qənaətcildirlər. Onlar ancaq öz ehtiyaclarına uyğun xərcləyirlər. Pullarının artdığını və yığıldığını görməkdən həzz alan Oğlaqlar həmişə gələcəklərini düşünüb addımı bu düşüncələrə əsasən atırlar.

Aidə /Metbuat az



