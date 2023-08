Sertifikatlaşdırmadan kəsilən müəllim yenidən müəllimlərin işə qəbulu imtahanlarında iştirak edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmayılbəyli "Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması" mövzusundan danışarkən deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.