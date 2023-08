Gənc alimlər Elnur Nəciyev və Emil Cəbrayılov Quba-İsmayılı istiqamətində itkin düşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, qeyd olunan şəxslərlə bağlı polisə müraciət edilib, barələrində axtarışa elan olunub.

Onların apılmaları istiqamətində tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.