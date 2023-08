Bu gün müğənni Rüfət Axundovun 43 yaşı tamam olur.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı doğum gününü Nyu-Yorkda qeyd edib.

Rüfət özəl günündən olan görüntüləri sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.