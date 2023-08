Uzun müddət Azərbaycan teleməkanında xəbər aparıcı kimi fəaliyyət göstərən Pərvin Əsgərli Almaniyaya köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı özü də bu məlumatı təsdiqləyib. O qeyd edib ki, artıq Almaniyada yaşayır.

Qeyd edək ki, Pərvin Əsgərli müxtəlif illərdə Azad Azərbaycan, İctimai Tv-də xəbər aparıcı olub.

