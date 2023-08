Kilian Mbappe PSJ ilə müqaviləsini yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış jurnalist Marko Konterio açıqlama verib. Onun iddiasına görə, Mbappe PSJ ilə 2026-cı ilə qədər müqavilə imzalayıb. Məlumata görə, müqavilədə Mbppeyə gələn mövsüm ödənilməsi nəzərdə tutulan bonuslar da yer alıb.

Hələlik müqavilə barədə rəsmi açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kilian Mbappenin PSJ-nin son təklifini rədd etdiyi barədə məlumatlar dərc edilmişdi.

