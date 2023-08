Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı Ağdam-Xankəndi yolundan video-paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir yazıb:

"Fərruxdayıq. Xocalı, Ağdərə, Xankəndi göründü!”

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda akkreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi attaşelər Ağdam-Əsgəran-Xankəndi yolunda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin (AzQAC) ərzaq yüklərinin yerləşdiyi məntəqəyə gediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.