Britaniyanın 4 ildir Müdafiə naziri olan Ben Uolles istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

Müdafiə nazir istefası ilə bağlı Baş nazir Rişi Sunaka məktub ünvanlayıb, Baş nazir Sunak ona cavab məktubunda Uollesin istefasını təsdiqlədiyini bəyan edib.

