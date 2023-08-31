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Konfrans Liqasında pley-off mərhələsi başa çatır

Konfrans Liqasında
17:09 31 Avqust 2023
130 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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Bu gün UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə təmsilçilərindən "Fənərbaxça" Niderlandda "Tvente"nin qonağı olacaq. "Beşiktaş" Kiyev "Dinamo"sunu, "Adana Demirspor" isə Belçika "Genk"ini qəbul edəcək.

UEFA Konfrans Liqası, pley-off mərhələsi, cavab oyunları

31 avqust

20:00. "Budo-Qlimt" (Norveç) - "Sepsi" (Rumıniya)
İlk oyun - 2:2

20:00. HİK (Finlandiya) - "Farul" (Rumıniya)
İlk oyun - 1:2

20:45. "Breydablik" (İslandiya) - "Struqa" (Şimali Makedoniya)
İlk oyun - 1:0

21:00. "Brann" (Norveç) - "AZ Alkmaar" (Niderland)
İlk oyun - 1:1

21:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Tobol" (Qazaxıstan)
İlk oyun - 2:1

21:00. APOEL (Kipr) - "Gent" (Belçika)
İlk oyun - 0:2

21:00. "Tvente" (Niderland) - "Fənərbaxça" (Türkiyə)
İlk oyun - 1:5

21:30. PAOK (Yunanıstan) - "Harts" (Şotlandiya)
İlk oyun - 2:1

22:00. "Çelye" (Sloveniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
İlk oyun - 1:4

22:00 "Fiorentina" (İtaliya) - "Rapid" (Avstriya)
İlk oyun - 0:1

22:00. "Adana Demirspor" (Türkiyə) - "Genk" (Belçika)
İlk oyun - 1:2

22:00. "Dnepr-1" (Ukrayna) - "Spartak" (Trnava, Slovakiya)
İlk oyun - 1:1

22:00. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
İlk oyun - 3:2

22:00. "Partizani" (Albaniya) - "Astana" (Qazaxıstan)
İlk oyun - 0:1

22:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Jalgiris" (Litva)
İlk oyun - 4:0

22:00. BATE (Belarus) - "Ballkani" (Kosovo)
İlk oyun - 1:4

22:15. "Riyeka2 (Xorvatiya) - "Lill" (Fransa)
İlk oyun - 1:2

22:30. "Brügge" (Belçika) - "Osasuna" (İspaniya)
İlk oyun - 2:1

22:30. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Levski" (Bolqarıstan)
İlk oyun - 1:1

23:00. "Partizan" (Serbiya) - "Norşelland" (Danimarka)
İlk oyun - 0:5

23:00 "Aston Villa" (İngiltərə) - "Hibernian" (Şotlandiya)
İlk oyun - 5:0

23:00. "Legiya" (Polşa) - "Midtyulland" (Danimarka)
İlk oyun - 3:3

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metbuat.az

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