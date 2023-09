​Unibank təhsil işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar, Unibank bütün təhsil işçiləri üçün çox sərfəli kampaniya keçirir. İndi bütün təhsil işçiləri “Unibank”dan 30 min manatadək krediti aşağı faizlə və 0% komissiya ilə götürmək imkanı qazanıblar.

Sentyabrın 30-dək davam edən kampaniya çərçivəsində komissiyasız kredit götürənlərə çoxvalyutalı UCard da hədiyyə olunacaq.



Kampaniya zamanı “Unibank”dan kredit götürmək təhsil işçilərinə xüsusi üstünlüklər verir:





- 30 000 AZN-dək krediti 0% komissiya ilə götürmək imkanı;

- aşağı faiz;

- sığorta xərci yoxdur;

- zamin tələbi yoxdur;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- 36 ayadək ödəniş müddəti.

Krediti banka gəlmədən:

-050 778 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- www.unibank.az saytından (https://unbk.az/2PgNi30) onlayn sifariş etməklə əldə edə bilərsiniz.

Unibank- Sənin Bankın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.