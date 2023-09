Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadənin yeni mövsümdən çalışacağı kanal məlum olub.

Metbuat.az "Olay.az"a istinadən xəbər verir ki, tamaşaçılar onu "Xəzər TV"də görəcəklər.



Qeyd edək ki, aparıcı 20 il çalışdığı "ATV"dən yenicə ayrıldığını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.