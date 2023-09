Əhalinin diqqətini Ermənistandakı gərgin vəziyyətdən yayındırmaq və regionda sülhü təşviq edən tərəf olan Azərbaycanı ittiham etmək məsuliyyətdən qaçmaqdan başqa bir şey deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə "X" sosial şəbəkəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana cavabında bildirib.

Ayxan Hacızadə qeyd edib ki, Azərbaycan belə təxribatların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə davam edəcək.



