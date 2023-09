Bakıdakı bu məktəblərdə bir sinfin bütün şagirdləri tələbə oldu - SİYAHI

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki bir neçə məktəbdə bir sinfin bütün şagirdləri yüz faizlik nəticə göstərərək tələbə adını qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BŞTİ-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, paytaxtdakı 13, 53, 85, 114, 300, 302, 307 nömrəli tam orta məktəblərin, o cümlədən 220, 299 nömrəli məktəb-liseylərin hər birində bir sinfin bütün şagirdləri ali təhsil müəssisələrinə qəbul olublar.

Bundan əlavə, 287 nömrəli “Zəkalar” liseyinin isə 5 sinfi yüz faiz nəticə göstərib.

