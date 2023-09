Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə çimərlik görüntüsü ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yeni fotolarını paylaşan aparıcı "Yay bitdi-deyə bir şey yox,qəlbiniz yay çiçəkləri kimi gözəlsə", - sözlərini qeyd edib.

Vüsalə Əlizadə fotoları paylaşarkən şərh bölməsini bağlayıb.

Həmin fotolarını təqdim edirik:

