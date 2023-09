Xalq artisti Mehriban Zəki müəllimləri tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa aktyor dərsləri verənlərə səslənib. O bildirib ki, aktyorlar yaxşı hazırlaşdırılmır:

"Gələn il üçün aktyor sənəti ixtisasına abituryentləri hazırlaşdıran müəllimlər: Lütfən, bütün uşaqlara eyni şeir, etüd, monoloq öyrətməyin. Hamı bir-birini "kopy-past" edib sanki. Fərqli və fərdi yanaşın gənclərə. Bu il tələbə adını qazanmış gənclərə uğurlar. Sənəti sevin ki, sənət də sizi sevsin".

