Sumqayıt idman ictimaiyyətinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, otüstü hokkey üzrə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Məşqçisi” Tacəddin Hicrət oğlu Sədiyev 74 yaşında vəfat edib.

