"Neftçi"də yeni transfer - 2 illik müqavilə bağlandı

«Neftçi» bu gün daha bir legionerlə münasibətlərini rəsmiləşdirib.

Metbuat.az "Sportinfo"ya istinadən bildirir ki, paytaxt klubu “Spartak”ın sabiq futbolçusu Reziuan Mirzovu rənglərinə bağlayıb.

30 yaşlı hücumçu ilə müqavilə müddəti 1 ildir. Razılaşmaya görə, «ağ-qaralar» rusiyalı forvardın çıxışından məmnun qalarsa, kontrakt daha 1 il yenilənəcək.

O, karyerası ərzində “Spartak”(Nalçik), “Torpedo”(Moskva), “Terek”, “Rostov”, “Tosno”, “Arsenal”(Tula), “Spartak”(Moskva) və “Ximki”nin formasını geyinib.

Mirzov 3 aya yaxın idi ki, azad agent statusu daşıyırdı.

