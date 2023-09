“Berqa ilə əlvida yay” konserti sizə xoş əhval bəxş edəcək

“Berqa” markası geridə qoyduğumuz yay mövsümündə paytaxt və bölgələrdə keçirdiyi konsert proqramları ilə insanlara xoş əhval bəxş edib.

5 sentyabrda isə çaysevərlərin sevimli markası yay mövsümünün bitməsi ilə əlaqədar “Əlvida yay” adlı konsert proqramı təşkil edəcək. Həyata keçirdiyi tədbirlərlə insanlara sevinc dolu anlar yaşadan çay markamızın təşkil edəcəyi möhtəşəm layihədə Azərbaycanın ən populyar müğənniləri iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, Dənizkənarı milli parkda “Park Bulvar”ın yanında baş tutacaq konsert saat 19:00-da başlayacaq.

Giriş ödənişsizdir!

Konsert proqramı haqqında ətraflı məlumatları “Berqa”nı sosial media hesablarından izləyə bilərsiniz.

https://www.instagram.com/berqa_tea_/

https://www.facebook.com/BerqaCay

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.