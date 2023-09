İstanbulun "Qalatasaray" klubunda forma geyinmiş Yesse Sekidika Azərbaycanda oynayacaq.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, oyunçu "Sabah"la razılığa gəlib. Oyunçu ilə tezliklə rəsmi müqavilə bağlanacaq.

27 yaşlınigeriyalı oyunçu son olaraq “Eyüpspor”da oynayıb, hazırda isə azad agentdir.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə “Qalatasaray”la anlaşan Sekidika iki il müxtəlif klublarda icarə əsasında çıxış edib.



