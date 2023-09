David Alabanın "Əl İttihad" forması geyinməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

Bildirilir ki, "Real Madrid" Alabadan razıdır, avstriyalı müdafiəçi də "Kral klubu"nda oynamaqdan məmnundur.

